"Never stop believing" è il claim scelto dalla Roma per il Natale 2024. Il messaggio, già presente alla festa di Villa Miani nei giorni scorsi, torna anche nel video pubblicato dal club giallorosso per augurare un buon Natale.

Nel video viene rappresentata una famiglia romana che si riunisce per il tipico pranzo di Natale. Il piccolo Andrea sostiene di aver visto qualcosa di “incredibile” e ha bisogno di raccontarlo a qualcuno.