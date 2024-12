Mourinho: "Guardiola? Non voglio la retrocessione del City, voglio giustizia. Alla Roma ho sofferto tre anni per il fair play finanziario" (VIDEO)

Continua la discussione a distanza fra José Mourinho e Pep Guardiola. L'allenatore del Fenerbahçe ha risposto al commento di Guardiola, questa volta aggiungendo anche un riferimento alla Roma: "Io e Pep abbiamo lavorato insieme per tre anni, ero assistente e lui giocatore, mi piace molto lo sa, io piaccio a lui e sa che non ci sono problemi fra noi. Un conto sono le nostre parole, un altro i nostri sentimenti. Non è vero che voglio la retrocessione del Manchester City, ma è vero che voglio giustizia. Molte volte club piccoli vengono puniti per 5 o 10 euro oltre il budget e le regole del FFP. Io ho sofferto tre anni alla Roma per le limitazioni alla Roma. Non penso sia giusto che questi grandi squali finanziari riescono sempre a trovare il modo di scappare alle regole. Sono solo un uomo di calcio, amo il calcio. Mi piace la giustizia nel calcio"

