José Mourinho torna a parlare e lo fa al quotidiano sportivo, nell'edizione che andrà in edicola da domani mattina. Questa un'anticipazione delle parole dell'allenatore portoghese, licenziato dalla Roma lo scorso gennaio: "Il calcio è in mano a tanti fenomeni dell'incompetenza. A Budapest avrei dovuto lasciare la Roma: non l'ho più vista in tv, l'Inter sì".

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE