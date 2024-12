Monza, rescissione con Modesto. Può tornare a lavorare con la Souloukou e Marinakis

Era stato considerato a lungo tra i candidati al ruolo di direttore sportivo per la Roma prima dell'arrivo di Ghisolfi, ora per Modesto si conclude l'esperienza al Monza, come ha comunicato ufficialmente oggi il club brianzolo: "AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto tra François Modesto e il Club a partire dal primo gennaio 2025. A François Modesto i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il suo futuro professionale".

Ora Modesto potrebbe riunirsi a Marinakis, che avrebbe l'intenzione di metterlo alla direzione tecnica della sua serie di squadre tra Premier, dove ha il Nottingham, in Grecia, con l'Olympiakos, in Portogallo col Rio Ave. E voci parlano di un possibile acquisto anche di un club italiano. Qui Modesto troverebbe anche Lina Souloukou, tornata a lavorare con l'armatore greco.

