Questa mattina sono ripresi gli allenamenti a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da mister Fonseca in occasione di Natale. La squadra ha cominciato a lavorare per la sfida di domenica 29 contro la Roma a San Siro. Alvaro Morata, di ritorno dalla tonsillite, ed Ismael Bennacer, si sono allenati con il resto del gruppo. Ancora lavoro personalizzato invece per Christian Pulisic e Yunus Musah.

(milannews.it)

