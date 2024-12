Mancini: "Nessun club mi ha contattato"

TG1 - In un'intervista, Roberto Mancini ha smentito di contatti recenti per tornare ad allenare dopo l'esperienza alla guida dell'Arabia Saudita: "Non sono stato contattato da alcun club", le sue parole dopo che nei mesi scorsi, prima dell'arrivo di Claudio Ranieri, si era considerato uno dei nomi in corsa per la panchina della Roma.

Sull'epilogo della sua esperienza con la Nazionale italiana, invece, Mancini dichiara: "Non la rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio. Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà. Mi riferisco a Gravina".