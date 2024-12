Malore Bove, Doveri: "Ho temuto per il peggio, la notte non ho dormito"

Ospite al Lemon Bowl, torneo giovanile tennistico, l'arbitro Daniele Doveri ha parlato del malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre in cui era il direttore di gara. "È un'esperienza umana che non voglio più ripetere, ho temuto il peggio per il ragazzo. Il giorno dopo, sapendolo fuori pericolo, mi è tornato il sorriso. La notte prima non ho dormito", le sue dichiarazioni.