Malore Bove, Castellacci (ex medico Nazionale): "Il futuro agonistico del calciatore? Necessario attendere nuovi accertamenti"

RAI RADIO 1 - Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sulle condizioni di Edoardo Bove, accasciatosi a terra al 16' di Fiorentina-Inter a causa di un malore. Ecco le sue parole: "Saranno solo gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale prosecuzione dell'attività agonistica. Senza diagnosi non si può valutare il futuro agonistico di Edoardo. Non sarei pessimista, aspetterei con serenità gli accertamenti che verranno fatti nel prossimo futuro e poi vedere quali siano le possibilità. Le prime 24-48 ore servono a chiarire le ipotesi più recenti. Se ci sono cause pregresse di tipo cardiovascolare e neurologico, ci vorrà qualche altro giorno per indagini approfondite. La rete di protezione esiste, ma ci deve essere una sensibilità maggiore da parte di tutti. Anche gli amatoriali si dovrebbero sottoporre a una visita d'idoneità, che io definisco un passaporto per la vita. Il test d'idoneità è l'unica visita che ti permette di fare uno screening iniziale che può salvare tante persone. In Italia siamo molto rigidi, in altri paesi ci sono visite molto più superficiali, in alcuni paesi neanche esiste e si dà solo la responsabilità al calciatore. Sono convinto che si abbia ragione in Italia, anche se salvi una sola persona, è una vita salvata ed è troppo importante".