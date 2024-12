Los Angeles Galaxy, Reus: "Hummels non ha avuto un inizio facile alla Roma, ma si farà strada anche in Italia"

RTL/N-TV - Marco Reus, trequartista del Los Angeles Galaxy, ha rilasciato un'intervista all'emittente tedesca e tra i vari temi trattati si è soffermato su Mats Hummels, suo ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund e ora in forza alla Roma. Ecco le sue parole: "Ci siamo sentiti qualche volta. Non ha avuto un inizio facile alla Roma, lui ha bisogno di un po' di tempo per ingranare. È stato fuori per molto tempo, non si è allenato con la squadra e ha raggiunto una certa età. Quindi ci vuole un po' più di tempo. Ma penso che abbia abbastanza esperienza e credo che si farà strada anche in Italia, non sono preoccupato".