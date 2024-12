Lazio, Zaccagni: "Il derby? Dobbiamo trasmettere ai nuovi cosa significa questa gara per il nostro popolo"

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni dell'emittente ufficiale biancoceleste, rilasciando qualche dichiarazione anche sul derby. Queste le sue parole: "Il 2025 inizia col botto. Sappiamo che partita è il derby. Abbiamo tanti ragazzi nuovi e dobbiamo subito trasmettere cos'è questa gara per il nostro popolo. Da subito dopo l'Atalanta abbiamo iniziato a concentrarci. Noi sentiamo la fiducia dei tifosi, che ci arriva perché è raro che sbagliamo l'atteggiamento in campo. La gente è contenta e anche noi. Noi abbiamo un obiettivo in testa, è chiaro, è domenica, il derby. L'unica cosa che conta in questo momento. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi".

(Lazio Radio Style)