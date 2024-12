Lazio: la Procura Figc apre un'indagine sulle dichiarazioni del medico Pulcini. Il riferimento è a Pavlovic

La Procura della Figc ha aperto un'indagine dopo le dichiarazioni di Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, che intervistato dal Messaggero a proposito del caso Bove ha dichiarato: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio”.

Pulcini non ha rivelato il nome del calciatore non ritenuto idoneo nell'intervista al Messaggero, ma il riferimento è all'attuale difensore del Milan Strahinja Pavlovic. Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, infatti, l'ex ds della Lazio Igli Tare ha raccontato la vicenda: "I contratti erano già fatti, gli accordi e tutto. È andata così e ad essere sincero non mi piace tornare sulla questione perché più ci penso e più mi dispiace. Fa parte del passato, sono comunque contento del suo percorso e che sia riuscito ad arrivare in Serie A".