Lazio, Fabiani: “Nei prossimi giorni faremo un allenamento aperto al pubblico”

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha annunciato la volontà di tenere un allenamento a Formello a porte aperte in vista del derby contro la Roma di domenica. Le sue parole: “Stiamo attivando tutte le procedure, il presidente ha dato il via, per far sì che nei prossimi giorni si faccia un allenamento al Fersini aperto al pubblico. Dovremo chiedere tutti i permessi necessari, ma non penso che ci siano problemi. Tutta la società vuole stare vicino al mondo Lazio, perché sta dando qualcosa di straordinario a questa società: si sta creando un tutt’uno e questo dà grande forza e spinta, aiutando a portare una mentalità vincente”.

(Lazio Style Radio)