La Roma celebra le 300 presenze di Pellegrini in giallorosso: "Un piccolo momento per una partita ma molto importante per una carriera"

Entrato in campo al minuto 71 della partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, Lorenzo Pellegrini ha tagliato un traguardo davvero importante: il centrocampista ha infatti toccato quota 300 presenze con la maglia giallorossa e ha raggiunto Marco Delvecchio al diciassettesimo posto della speciale classifica. La Roma ha voluto celebrare il proprio capitano ripercorrendo le tappe iniziali della sua avventura con il club capitolino: "Un piccolo momento per una partita, un momento molto importante per una carriera.

Quella del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che, entrando in campo a venti minuti dalla fine dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, ha fatto registrare la sua presenza numero 300 con la maglia giallorossa. In quel momento Pellegrini ha raggiunto Marco Delvecchio al diciassettesimo posto nella classifica delle presenze dal 1927 a oggi. Davanti a lui ci sono due figli di Roma, capitani e bandiere come Fulvio Bernardini (303) e Agostino Di Bartolomei (310).

Anche l'esordio fu da subentrato, il 22 marzo 2015 a Cesena, quando entrò in campo al 22' del secondo tempo al posto di Salih Uçan. L'allenatore Rudi Garcia lo teneva d’occhio da un po’, lo aveva visto segnare un gol incredibile in Youth League al Manchester City e in settimana gli aveva fatto i complimenti per come si era allenato. Per l'esordio da titolare ha dovuto aspettare il 16 settembre 2017, partita in casa contro il Verona, perché tra il 2015 e il 2017 era stato in prestito al Sassuolo, prima di tornare in quella che era sempre stata casa sua.

Tifoso romanista da sempre, è stato il papà ad accompagnarlo allo stadio fin da piccolo. A nove anni, dopo i primi passi nell’Italcalcio e nell’Almas, era già nel settore giovanile. La società annunciò il suo ritorno con un video in cui lui giocava alla PlayStation nei panni di se stesso. Il 1 dicembre 2017, poi, è arrivata la prima rete in giallorosso, all'Olimpico contro la Spal.

La svolta arriva il 29 settembre 2018, giorno di Roma-Lazio. Al 37' Pastore si fa male e Pellegrini entra al suo posto, senza neanche scaldarsi. Otto minuti dopo è lui a segnare di tacco il gol che porta la Roma in vantaggio in una partita vinta per 3-1 dove lui si procura la punizione da cui nasce il gol di Kolarov e firma l'assist su punizione per la rete di Fazio. L'altra svolta avviene il 6 dicembre 2019 al Meazza di Milano, dove si gioca Inter-Roma, e dove lui indossa per la prima volta la fascia da capitano. È capitano designato dal 23 gennaio 2021, quando segna il gol della vittoria all'ultimo secondo contro lo Spezia".

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE