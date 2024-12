Khedira: "Con Mourinho eravamo dei guerrieri in campo, ci sentivamo come i gladiatori a Roma"

MARCA.COM - Sami Khedira, ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo rapporto con José Mourinho. Ecco le sue parole.

Mourinho è il miglior esempio di leadership?

"Non si tratta di buono o cattivo, ma dello stile di ogni persona. In fin dei conti, essere un leader è uno stile di vita e non si può copiare. Non si possono copiare Mourinho, Guardiola, Klopp o Ancelotti. Si può prendere nota di ciò che ognuno di loro fa per migliorare, ma alla fine bisogna essere se stessi perché la leadership è naturale".

Le sfide contro il Barcellona?

"Quelle partite sono le migliori della storia. Lo dico io, ovviamente, che ero in campo. Ma lo dicono anche molti tifosi. Mourinho contro Guardiola, Cristiano contro Messi, la capitale contro la Catalogna... Erano partite di massima intensità, giocate ad altissimo livello. Sono state partite emozionanti con un livello di calcio pazzesco. Nel 2010 il Barcellona era superiore e in uno o due anni abbiamo eliminato la differenza. Il Barça era più tecnico ma noi avevamo una mentalità e una disciplina tattica.... Eravamo guerrieri in campo e in ogni partita ci sentivamo come i gladiatori a Roma".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE