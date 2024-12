Italia, Spalletti: "Bove ragazzo eccezionale, lo andrò a trovare. Era nel mirino della Nazionale maggiore, spero di vederlo di nuovo in campo"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'inaugurazione della mostra itinerante “Sfumature di Azzurro e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle condizioni di Edoardo Bove, al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile in mattinata. Ecco le sue parole: "Io non l'ho sentito. Ci hanno parlato l’allenatore e dirigenti dell'Under 21. Lo andrò a trovare, era un po' troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Il suo futuro? Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nel mirino della prima squadra della Nazionale. Per cui spero completi questo suo percorso e di vederlo allenare. Il pensiero è staccarci sempre di più da quei momenti dove tutti abbiamo posato lo sguardo quando gli è successo quell'episodio".