'Il grande romanzo della Roma': bagno di folla a Testaccio alla presentazione del libro di Cagnucci (FOTO)

Luca Di Bartolomei lo ha paragonato a Nick Hornby, Massimo Izzi ha detto che sul podio degli scrittori della Roma c'è lui, Vittorio Finizio e Fulvio Stinchelli, Luca Pelosi ha definito il suo libro "l'asta della bandiera della Roma", mentre Sandro Bonvissuto si è commosso sentendo raccontare una storia dentro il suo libro. Parliamo di Tonino Cagnucci e del suo "Il grande romanzo della Roma" che è stato presentato questa mattina al Roma Club Testaccio. C'erano anche Ubaldo Righetti, Massimo Izzi, Ludovica Cau, Vittorio Trenta ma c'era il cuore di Roma: sono rimaste più persone fuori di quante ce ne fossero dentro. Uno splendido bagno di Romanismo per il direttore Editoriale del Romanista che è arrivato al suo ottavo libro dedicato "a chi con il suo amore verso la Roma ha fatto la Roma". Un volume pieno non solo di una storia generale minuziosa, ma di tante piccole storie sconosciute che toccano il cuore se sei romanista. Come Tonino.