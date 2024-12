Hummels, solo un affaticamento per il difensore: punta la sfida contro il Lecce. Anche Cristante proverà il recupero

Buone notizie per Mats Hummels, uscito anzitempo durante la sfida contro l'Atalanta. Gli esami svolti questa mattina hanno escluso lesioni al flessore, confermando le sensazioni positive emerse già nella serata di ieri. Si tratta quindi di un semplice affaticamento, che verrà gestito nelle prossime 48 ore. Salvo imprevisti, dunque, il difensore sarà regolarmente a disposizione per il prossimo impegno in campionato contro il Lecce. Come lui, anche Bryan Cristante punta la sfida contro i salentini.