Giulini fa visita a Ranieri

IL TEMPO (L. PES) - Un ospite speciale nel mercoledì di allenamento a Trigoria. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha visitato il centro sportivo giallorosso al fianco del suo ex allenatore rossoblù Ranieri. Il rapporto tra i due è rimasto ottimo e il patron dei sardi, per la prima volta al Fulvio Bernardini, ha voluto vedere in prima persona le strutture innovative a disposizione della Roma anche in vista di lavori per rinnovare il centro di allenamento di Cagliari. Una visita di cortesia, insomma, vista anche la riconoscenza che Giulini ha nei confronti del tecnico testaccino considerato tra i più importanti nella storia del club. Nessun colloquio finalizzato a questioni di mercato, almeno in apparenza, poi si sa che in queste occasioni qualche confronto può sempre scappare. E la sensazione è che il mercato giallorosso di gennaio sarà movimentato.