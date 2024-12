Friedkin, oggi il giorno dell'annuncio: saranno i nuovi proprietari dell'Everton

Dopo mesi di trattative, i Friedkin hanno raggiunto il loro obiettivo: diventare proprietari di una squadra di Premier League. Dopo il Cannes e la Roma, il terzo club nelle mani degli americani diventa l'Everton. I Toffees nelle ultime stagioni sono crollati a causa di molti problemi finanziari e sotto la guida dei Friedkin sperano di rialzarsi. Come riportato da Fabrizio Romano su X, tutti i documenti sono stati firmati e l'acquisto è già stato approvato. Oggi, quindi, ci sarà l'attesissimo annuncio che ufficializzerà l'acquisizione dei Friedkin.

