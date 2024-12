FOTO - Da Ryan Friedkin con la squadra a Candela e Britti: la cena di Natale giallorossa

Ieri sera la Roma, dopo la vittoria per 4-1 con il Lecce di sabato sera, si è ritrovata nell'esclusiva location di Villa Miani per la consueta cena di Natale. All'evento, oltre ai calciatori e allo staff, era presente anche il vicepresidente Ryan Friedkin, il ds Florent Ghisolfi e varie personalità legate al tifo giallorosso come Vincent Candela, Alex Britti, Maurizio Battista e Andrea Perroni. Gli scatti della festa: