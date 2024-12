Fiorentina, Ranieri su Bove: “Chiedo privacy e più rispetto, stanno uscendo tante cose non vere”

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato prima del match contro il Cagliari, alzando la voce in merito alle tante notizie circolate sul suo compagno Edoardo Bove, che una settimana fa è stato colpito da un malore al Franchi contro l’Inter: “Chiedo più privacy e un minimo di rispetto in più per Bove, stanno uscendo tante cose non vere su di lui. Sta facendo tutti gli accertamenti necessari, non vediamo l’ora di rivederlo”.