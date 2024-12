Falcao: "Il momento della Roma è complicato, ma Ranieri è la persona giusta. Serve l'aiuto del pubblico"

La squadra ha bisogno del supporto dei suoi tifosi?

"La Roma deve essere discussa, non può andare bene tutto. Non in questo momento, però, adesso serve l'aiuto del pubblico. Il momento non è dei migliori, servono i fuoriclasse della squadra, serve una mentalità. L'allenatore è capace, molto dipenderà da lui, ma anche dei giocatori".

Pellegrini?

"La fascia viene data dai compagni. Il capitano è quello che si fa valere, scelto dalla squadra. Lui è adatto. Questo è un momento difficile, ma darà una grossa mano".