Everton: dai Friedkin altri 50 milioni di sterline a settembre. Trattativa con JP Morgan per un debito da oltre 660 milioni

Come riporta l'agenzia statunitense, i Friedkin sono in trattativa con JP Morgan per acquisire il debito da oltre 600 milioni accumulato dall'Everton. I proprietari della Roma hanno erogato lo scorso settembre un'ulteriore prestito da 50 milioni di sterline nelle casse del club inglese, con una situazione finanziaria particolarmente allarmante.

Oltre 660 milioni di sterline è l'ammontare dei prestiti da saldare da parte dell'Everton, per questo i Friedkin sono in trattativa con JP Morgan per stabilire piani di rientro. In più, i toffees sono impegnati nella costruzione del nuovo impianto.

(bloomberg.com)

