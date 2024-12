Espanyol, Kumbulla: "A Roma c'era molta pressione, ma mi sono divertito"

Marash Kumbulla, ex difensore della Roma e ora all'Espanyol, ha rilasciato un'intervista nella quale si è raccontato ed è tornato sul suo trasferimento nella Capitale. Ecco le parole del centrale albanese:

Sul trasferimento a Roma:

"All'inizio non pensavo al prezzo, volevo solo giocare a calcio. C'era molta pressione, la Roma è una grande squadra in Italia e i tifosi pretendono molto, ma mi sono davvero divertito durante il mio periodo alla Roma e la pressione, anche nei momenti difficili, mi ha aiutato a maturare".

Su Mourinho:

"Sono cresciuto molto sotto Mourinho in termini di carattere e mentalità: ti dice la verità in faccia. Ti aiuta a vedere il calcio in un altro modo e questo rende più facile giocare a un livello più alto".

Sulla scelta di andare in Spagna:

"C'erano molte altre squadre interessate a ingaggiarmi, ma dopo aver parlato con l'allenatore e il direttore del club, ho subito voluto andare all'Espanyol. Non mi hanno promesso che avrei giocato tutte le partite, ma mi hanno fatto sentire molto sicuro dal modo in cui mi hanno parlato. All'inizio, ero un po' spaventato perché era la mia prima volta fuori dall'Italia. Tuttavia, dopo una settimana, sembrava che fossi già lì da mesi".

(www.rg.org)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE