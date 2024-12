Empoli: Solbakken operato dopo la lussazione alla spalla sinistra

Infortunio per Ola Solbakken. L'attaccante norvegese, di proprietà della Roma e in prestito all'Empoli in questa stagione, oggi si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lussazione alla spalla sinistra. "Empoli Football Club comunica che il calciatore Ola Selvaag Solbakken è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della lussazione alla spalla sinistra riportata la scorsa settimana durante una seduta di allenamento - la nota del club toscano -. L’intervento, eseguito dal professor Giuseppe Porcellini alla presenza dello staff medico azzurro presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, è perfettamente riuscito con il calciatore che inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo".

(empolifc.com)

