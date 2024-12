Dovbyk e l'errore sulla maglia: nessuna responsabilità della Roma. Le stampe arrivano già fatte da un fornitore esterno (FOTO)

Ha fatto discutere l'errore sulla maglia di Dovbyk nel secondo tempo della sfida contro l'Atalanta, con il centravanti che ha giocato con il nome sbagliato, poiché al posto di Dovbyk c'era scritto "Dobvik". Il club giallorosso, però, non è assolutamente responsabile di questo equivoco. Gi adesivi con i nomi dei calciatori, arrivano già fatti (dallo stesso fornitore di tutte le squadre di Serie A) a plichi da 100. Come fanno sapere da Trigoria, infatti, nel magazzino non sono presenti stampe sbagliate.