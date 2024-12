De Rossi: "I bambini romani crescono sognando di giocare nella Roma" (VIDEO)

THE OVERLAP - Daniele De Rossi è stato il protagonista del nuovo episodio della serie condotta da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright e tra i vari temi trattati DDR si è soffermato su cosa significa giocare per la Roma. Ecco le sue parole.

Giannini, Totti e te venite considerati degli eroi dai tifosi perché siete nati a Roma: c'è questo grande legame tra i sostenitori e i giocatori nati nella Capitale...

"Sì. Tutto parte dall'amore dei tifosi per il club. Non si tratta solamente di me, Francesco e Giuseppe, ci sono tanti altri giocatori. Poi alcuni non sono così forti da rimanere, quindi vanno in prestito o via. Questo è un sogno, un bambino romano cresce sognando questo".

(continua)