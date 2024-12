Dall'Inghilterra, i Friedkin sono i nuovi proprietari dell'Everton: c'è l'ok dalla Premier League

Secondo quanto riporta l'emittente satellitare britannica, i Friedkin sono a tutti gli effetti i nuovi proprietari dell'Everton, club attualmente al 15esimo posto. Il gruppo texano, infatti, ha ricevuto il via libera definitiva dalla Premier League. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana.

BREAKING: The Friedkin group have secured approval from the Premier League to become the new owners of Everton, Sky Sports News understands ? pic.twitter.com/h3vTM6uqpx

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2024