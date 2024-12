"Da Baffo" ti aspetta a Natale e Capodanno: non perderti i due super menù a un prezzo speciale!

Natale e Capodanno si avvicinano e il ristorante “Da Baffo” è pronto a festeggiare con voi. La storica bisteccheria specializzata nella cucina di carni alla brace, situata in Via dei Fulvi 8 (vicino alla Metro Porta Furba a Roma), ha ideato due menù davvero speciali per celebrare le festività.

MENÙ DI NATALE A 50 EURO!

Un viaggio gastronomico che parte con un antipasto ricco e variegato: dal prosciutto iberico con burratina d’Andria alla coratella alla romana, passando per le deliziose caramelle di Fonduta di Scamorza e Tartufo fino ad arrivare alla bruschetta con crema di patata d'Avezzano e salsiccia e alla trippa al sugo. Segue un assaggio di primi piatti che comprende lasagna di carciofi e pecorino di Amatrice e pappardella al ragù bianco d’agnello. Il secondo piatto vede protagonista il lombo d’abbacchio al forno, accompagnato da contorni di patate al forno e insalata mista. Il tutto si conclude con dolci natalizi, acqua e vino inclusi.

MENÙ DI CAPODANNO A 65 EURO!

Per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno in grande stile, il menù di Capodanno propone un antipasto raffinato con battuto di filetto di “Moi Moi” con scaglie di tartufo umbro e senape alla soia, rocher di lepre alla cacciatora e patate novelle su vinagrette balsamica e involtino primavera alla carbonara con zabaione salato e guanciale amatriciano. Gli assaggi di primi piatti includono il tulipano al cacio e pepe di marroni con amarone ridotto e un risotto di zucca e amaretto con fonduta di taleggio e porcini crudi. Come secondo il filetto di patanegra Iberico barrato di lardo di colonnata, salsa di porto e cacao e crema di mandorle si accompagna a contorni di patata novelle in tripla cottura con burro salato di Normandia. Conclude la serata uno spettacolo pirotecnico, dolci, lenticchie e cotechino a mezzanotte.

Entrambe le proposte sono curate nei minimi dettagli per garantire un’esperienza culinaria indimenticabile. La qualità degli ingredienti e la maestria nella preparazione rendono i menù delle vere e proprie celebrazioni del gusto.

"Da Baffo si trova in Via dei Fulvi, 8, Roma - Unica sede. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante e assicuratevi il vostro posto chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329 6261635. Si ricorda che è obbligatorio lasciare un acconto.