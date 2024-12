“Da Baffo” è arrivata una novità imperdibile: prova la ‘Mooi Mooi’, la carne che si scioglie in bocca!

Sei un vero appassionato di carne? Allora non puoi perdere la nostra ultima novità: la Mooi Mooi, una pregiata vacca olandese con una marezzatura di alta qualità che si scioglie in bocca più della famosa Kobe!

Ogni piatto viene preparato con la massima attenzione per esaltare il sapore unico di questa carne eccezionale, cotta alla perfezione alla brace. Se sei un amante della carne, questo è un gusto che non puoi lasciarti sfuggire.

Da "Da Baffo", situato in Via dei Fulvi, 8, ti offriamo un’esperienza culinaria completa, con piatti che raccontano la tradizione e l’amore per la buona cucina. Oltre alla Mooi Mooi, potrai gustare il nostro mitico antipasto con 12 portate, il celebre sushi di carne, e tantissimi tagli di carne serviti al grammo, perfetti per soddisfare anche i palati più esigenti.

Prenota il tuo tavolo! Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 329 626 1635.

