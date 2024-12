Conviviale AIRC, KONÈ: "Grazie per il supporto, speriamo di vincere per voi". Presenti anche Saud, Graziani e Misitano (VIDEO)

Al Mancini Park Hotel si è tenuto questa sera il conviviale dell'AIRC, l'associazione italiana Roma Club, al quale hanno partecipato anche Manu Koné, Saud Abdulhamid e i due giovani della Primavera, Graziani e Misitano.

Le parole di Manu Koné in inglese: "Ciao a tutti, non parlo italiano, siamo felici di essere qui e volevamo ringraziarvi per il supporto. Speriamo di vincere ogni partita per voi, ci vediamo sabato". Il microfono passa poi a Saud che tra le risate si lascia andare ad un 'Forza Roma'.

Prima di passare la parola al capitano della Primavera, Graziani: "Volevamo ringraziare tutti per essere qui, per noi è un onore indossare questa maglia e avere tifosi così. Non esistono tifosi così in Italia, sempre forza Roma". Conclude Misitano: "È sempre un onore essere qui con voi, spero di potervi dare tante emozioni in futuro. Di nuovo grazie a tutti!".