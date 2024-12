Con LaRoma24.it vivi l’esperienza live della Virtus Gvm Roma 1960!

La Virtus Gvm Roma 1960 nasce nel 2021 con l’idea e l’ambizione di regalare alla città un nuovo punto di riferimento del basket capitolino. Con due promozioni consecutive negli ultimi due anni, la squadra guidata da Alessandro Tonolli disputa attualmente la lega di Serie B Nazionale giocando le partite casalinghe nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, storico impianto sportivo romano.

2500 spettatori di media, l’obiettivo di crescere ancora e di radicare il nome della Virtus all’interno del tessuto cittadino con numerose iniziative a livello tecnico-sportivo, educativo e sociale.

Attualmente in zona Playoff grazie anche all’ultima striscia di 7 vittorie consecutive, la Virtus è pronta per la super sfida contro la Liofilchem Roseto, solitaria capolista in classifica.

Grazie alla partnership con Laroma24.it, adesso hai l’opportunità di seguire e sostenere dal vivo la Virtus Gvm Roma 1960!

Manda una mail a marketing@virtusroma1960.it e inserisci nell’oggetto Laroma24.it per ricevere due biglietti omaggio per la sfida di sabato 14 dicembre contro la la Liofilchem Roseto in programma alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro 10.