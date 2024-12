Ieri sera la Roma si è ritrovata a Villa Miani per la consueta cena natalizia del 2024, una serata conviviale che ha permesso alla squadra di riposarsi in vista delle prossime sfide che arriveranno sia in campionato che in Europa League. Presente ovviamente la "colonia argentina" formata da Dybala, Paredes e Soulé, oltre che Angelino, Dovbyk e tutte le rispettive consorti.