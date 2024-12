In attesa di rivedere la Roma in campo per l’ultima partita del 2024, oggi è tempo di festeggiamenti e il primo regalo è arrivato con la vittoria per 5-0 contro il Parma.

La redazione de LAROMA24.IT augura a tutti gli utenti un felice Natale. Durante il periodo delle festività la testata verrà comunque aggiornata con frequenza. Grazie per il seguito e per l’apprezzamento che ci mostrate quotidianamente. FORZA ROMA!