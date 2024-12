La Redazione de LAROMA24.IT augura a tutti i lettori un buon Capodanno e un felice 2025. La speranza per il nuovo anno è che sia la Roma a regalare un sorriso, a far vivere ai romanisti una stagione ricca di successi e soddisfazioni, archiviando un 2024 complicato. Come sempre la nostra pagina verrà prontamente aggiornata anche durante la serata di oggi in caso di necessità.