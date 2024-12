Bove, la nota della Fiorentina: intervento riuscito

Si è concluso l’intervento al cuore di Edoardo Bove che, questa mattina, è stato operato all’ospedale di Careggi. L’operazione per impianare un defibrillatore sottocutaneo removibile si è svolta alle ore 8 e ha avuto esito positivo. Il giocatore dovrebbe tornare a casa tra giovedì e sabato, mentre proseguiranno le valutazioni sui test effettuati in ospedale. Il sistema non è fisso, ma removibile. Nei prossimi giorni Bove lascerà Careggi e, molto probabilmente, farà visita ai suoi compagni al Viola Park.

(gazzetta.it)

In serata arriva la nota della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che l'operazione alla quale è stato sottoposto il calciatore Edoardo Bove è andata a buon fine. Edoardo ha contattato pochi minuti fa la Società e dalla sua viva voce il Club è stato informato che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post operatorio prima di essere dimesso dall'ospedale nei prossimi giorni".

(acffiorentina.com)

