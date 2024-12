Buone notizie per Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, è stato dimesso dall'ospedale di Careggi dopo l'intervento per impiantare il defribillatore rimovibile. Bove ha salutato la struttura per tornare finalmente a casa. In attesa di notizie sul futuro, il peggio sembra essere fortunatamente ormai alle spalle.

(Sky Sport)