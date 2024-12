Bove: entro domani sarà dimesso dall'ospedale

Imminenti le dimissioni di Edoardo Bove dall'ospedale Careggi di Firenze. La Fiorentina ha lasciato intendere che il calciatore potrebbe lasciare la struttura oggi pomeriggio o al massimo entro domani. Una volta lasciato l'ospedale passerà al Viola Park. Al centro sportivo della società Bove andrà per salutare il tecnico Palladino, i compagni e i dirigenti.

Il giocatore è stato ricoverato dall'1 dicembre per il malore accusato durante Fiorentina-Inter allo stadio Franchi, ed è stato poi sottoposto ad un intervento per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo rimuovibile. Bove resta sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno 2025. Era arrivato a fine agosto a Firenze in prestito dalla Roma.