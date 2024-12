‘Basket insieme’, la Virtus Gvm Roma 1960 e un nuovo canestro per il sociale

Prosegue il progetto ‘Basket Insieme’ della Virtus Gvm Roma 1960, un’idea che nasce dal desiderio di volere ampliare l’offerta sportiva per i ragazzi con disabilità intellettiva over 14 che già partecipano all’iniziativa ‘Calcio Insieme’. Grazie alla collaborazione con la ASD Accademia Calcio Integrato, società che collabora anche con l’AS Roma, l’iniziativa continuerà ogni sabato presso il centro sportivo Pio XI Cavalieri di Colombo attraverso un programma tecnico, proposto e realizzato da un allenatore esperto della Virtus Gvm Roma 1960. In collaborazione con un istruttore laureato in scienze motorie e da due psicologi dello sport dello staff di Accademia Calcio Integrato, il progetto ‘Basket Insieme’, traccia un percorso congiunto all'insegna dello sport e dell'inclusione.

L’Accademia di Calcio Integrato nasce da un’idea dei soci fondatori di promuovere il calcio, fra i bambini e i giovani con disabilità intellettiva e d’identificare una metodologia didattica nuova e adeguata alle loro esigenze, che gli permetta d’integrarsi in modo più efficace con i coetanei, i compagni di classe, fratelli, sorelle e gli stessi genitori. Oltre all'offerta calcistica, da quest’anno è stato inserito anche un corso di pallacanestro gratuito con una squadra condivisa, allenata dai membri dello staff tecnico della Virtus GVM Roma 1960 e supportata dall'esperienza dello staff di Accademia Calcio Integrato.

Insieme, si supera ogni limite.