As Roma: i dipendenti del cub donano indumenti e coperte agli homeless della Caritas al Divino Amore (FOTO)

Ultimo importante appuntamento del 2024 per il programma di volontariato dei dipendenti dell’AS Roma, stavolta a sostegno delle persone senza dimora. In occasione del Natale, la grande famiglia giallorossa ha infatti portato in dono indumenti e coperte agli oltre cento homeless assistiti all’Hotel Divino Amore Casa del Pellegrino dalla Caritas diocesana di Roma, per una collaborazione oramai consolidata e rafforzata di recente anche attraverso il programma di recupero delle eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico “Food for the Community”. L’occasione della consegna degli indumenti raccolti è stata propizia per un piccolo brindisi natalizio e per trascorrere insieme alcuni momenti di svago con gli ospiti della Casa del Pellegrino coinvolgendo anche la comunità locale delle parrocchie intervenuta all’evento.