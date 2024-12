I Friedkin tornano a Roma. Dopo Ryan, che è già a Trigoria e questa sera assisterà alla sfida conto il Lecce, anche Dan Friedkin è in arrivo nella Capitale. Il texano tornerà prima di Natale per incontrare allenatore, squadra, per lavorare sulla scelta del nuovo CEO e per discutere delle tematiche legate allo stadio.

