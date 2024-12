Altro bagno di folla per "Il grande romanzo della Roma" di Tonino Cagnucci (FOTO)

Ancora un bagno di folla per "Il grande romanzo della Roma" di Tonino Cagnucci. Era la seconda presentazione (e il libro è quasi alla seconda ristampa), dopo quella "popolare" di Testaccio, ma anche ieri alla Feltrinelli di viale Marconi c'è stato un grande partecipazione popolare. Tra gli ospiti/relatori Lorenzo Contucci, Giuseppe Manfridi, Giovanni Scipioni, Paolo Castellania, Luca Pelosi, la famiglia Iosa, quella Lalli (le loro storie aprono e chiudono il libro di Tonino). "Questo non è un romanzo ma una raccolta di poesie", ha detto Castellani. "Esistono le categorie: Cagnucci è un fuoriclasse", Scipioni. Simpatica la chiosa di Contucci che ha invitato Tonino a scrivere un altro libro perché questo "così bello non può finire quando la Roma era allenata da Juric". Domani a via di Fortifiocca, Municipio VII un altro incontro per parlare del libro di Tonino Cagnucci edito da Newton Compton.