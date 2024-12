Addio a 'Nonna' Noris Lorenzi, storica tifosa della Roma. Il club: "Da oggi c'è una stella in più nel firmamento, condoglianze"

Nella giornata odierna si è spenta Noris Lorenzi, storica tifosa della Roma venuta a mancare all'età di 88 anni. Ecco lo splendido messaggio del club: "Da oggi c'è una stella in più nel nostro firmamento. È quella di Noris Lorenzi. Nonna Noris, come la chiamavano tutti, ci ha lasciato al tramonto di novembre. Avrebbe compiuto 89 anni il 21 dicembre.

Era romanista da sempre. Era abbonata da sempre. Ad agosto era stata una delle nostre tifose più rapide ad acquistare anche l'abbonamento Coppe, dopo quello per la Serie A: in Monte Mario Sud, dopo una vita passata in Tevere, appena 4 minuti dopo l'apertura delle vendite.

Nonna Noris seguiva sia la Prima Squadra maschile, sia quella femminile: qualche anno fa, i media del Club la intervistarono al Tre Fontane in occasione di una partita delle nostre campionesse. L'età non arginava il suo amore per la Roma, che cantava assieme a noi prima di ogni partita.

Le esequie si celebreranno lunedì 2 dicembre alle ore 10 presso la chiesa di Sant'Aurea di Ostia Antica, in piazza Della Rocca 13.

Alla famiglia vanno le condoglianze dell'AS Roma".

(asroma.com)

