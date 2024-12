50 anni fa il battesimo dell'inno della Roma: il 15 dicembre 1974 venne diffuso per la prima volta all'Olimpico (VIDEO)

Il 15 dicembre è una data storica per la Roma. Cinquant'anni fa, fu infatti eseguito per la prima volta quello che diventerà l'inno della Roma! (...) Se il testo è noto ed è cantato da ogni romanista, in molti ne ignorano probabilmente la genesi. E forse anche il vero titolo. Che non è "Roma, Roma, Roma", ma "Roma (non si discute, si ama)". Il nostro inno viene diffuso per la prima volta dagli altoparlanti dell'Olimpico per pochi secondi il 15 dicembre 1974, durante un Roma-Fiorentina che sarà deciso da un gol di un giovane Penzo. (...)

Torniamo a quello che accade il 15 dicembre 1974. Dopo la rete di Penzo, le note di "Roma (non si discute, si ama)" accompagnano per pochi secondi l'esultanza giallorossa. Durante la partita non si poteva fare. La Roma di Anzalone pagò infatti una multa. Tutti vengono colti di sorpresa. Nessuno poteva immaginare che in autunno, negli studi romani della RCA in via Sant'Alessandro, fosse stata incisa una canzone destinata a diventare immortale.

(asroma.com)

