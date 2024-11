VIDEO - Ranieri: "Non fischiate i giocatori, a fine partite vengo sotto la curva e fischiate me"

Claudio Ranieri ha parlato anche dell'impegno dei suoi giocatori e dei fischi ricevuti durante le ultime uscite all'Olimpico. Le sue parole: "Non è che un giocatore giochi contro un allenatore, ci sono allenatori che riescono a trovare le chiavi d'entrata di ogni singolo giocatore e questo dà il 120%. Ci sono giocatori e allenatori che non riescono a trovare un feeling e magari ti dà l'80% ma alla Roma questo non basta, i giocatori devono dare il 120%, altrimenti si va fuori dal campo. Ho letto critiche per giocatori importanti ma correvano come matti, forse male, ma si impegnavano. E non possiamo permetterci di fischiare nessuno, fatelo a fine partita, vengo io sotto la curva e mi fischiate. Loro devono caricare il pubblico per come giocano e s'impegnano però non ci fischiate"