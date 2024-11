VIDEO - Ranieri: "Friedkin mi ha lasciato a bocca aperta, lo ringrazio per avermi riportato a casa"

Claudio Ranieri, nella sua conferenza di presentazione, ha parlato anche del dialogo con Dan Friedkin. Le sue parole: "Sapete che io parlo in faccia ma devo essere sincero mi ha lasciato a bocca aperta per il bene che vuole a questa società, a questo club. Ha detto 'io non posso girare il mondo e vedere la Roma in queste condizioni. Ho speso tanti soldi ma non sono riuscito, ne sono consapevole'. Ora tocca a me, con la mia esperienza, ma io lo ringrazio perché mi ha riportato alla casa madre. I tifosi sanno che se dico 'A', farò di tutto per fare 'A'"