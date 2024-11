"Un rosso alla violenza": Dovbyk testimonial della campagna contro la violenza sulle donne (FOTO)

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e in occasione della tredicesima giornata di Serie A tutti i membri delle squadre coloreranno il proprio viso con un segno rosso per promuovere la campagna "Un rosso alla violenza". Alcuni calciatori sono stati scelti come testimonial dell'iniziativa e tra questi c'è anche Artem Dovbyk, il quale ha partecipato con la moglie Yuliia. "Ieri. Oggi. Sempre", la didascalia che accompagna il post pubblicato dalla Lega Serie A.

(Foto account Instagram Lega Serie A)