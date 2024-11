Turchia, Montella: "Roma? C'è molta speculazione nel calcio, sono felice qui"

Alla vigilia della sfida con il Montenegro, il ct della Turchia Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche le voci che nei giorni scorsi lo hanno accostato alla panchina della Roma prima dell'arrivo di Ranieri. "C'è molta speculazione nel calcio, c'è sempre in questa professione. Come ho accennato nei giorni scorsi, sono molto felice di essere qui. Mi sento amato qui, a volte ricevo critiche - ha detto -. Se un giorno succedesse qualcosa del genere, se ci fosse una situazione del genere, la prima persona a saperlo sarebbe il presidente della Federazione. Abbiamo un ottimo rapporto, possiamo parlare di tutto. State tranquilli tutti, qui mi trovo bene. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ormai il tema è chiuso".