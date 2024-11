Trofeo Pichichi a Dovbyk: "Nessuno lo immaginava, è della squadra" (VIDEO)

In occasione della consegna del Trofeo Pichichi dal quotidiano spagnolo Marca, Artem Dovbyk ha ripercorso la stagione disputata con la maglia del Girona prima del suo passaggio in estate alla Roma. "Vorrei ringraziare Marca per avermi consegnato questo trofeo, il Girona per avermi dato l'opportunità di giocare in Liga e tutti i miei ex compagni di squadra. Non è il mio trofeo, ma è il nostro. Credo che lo abbiamo meritato. Vorrei mandare anche un messaggio di supporto alle persone di Valencia in questi momenti difficili (dopo l'alluvione Dana dei giorni scorsi, ndr)", le parole dell'attaccante ucraino.

✈️? ¡Y así ha viajado este año nuestro Trofeo Pichichi hasta Roma! Un trayecto muy especial para entregárselo a Artem Dovbyk ⚽ "No es mi trofeo, es nuestro trofeo", asegura el jugador a sus excompañeros del Girona #PremiosMarca2024 pic.twitter.com/IVBDR1m1K7 — MARCA (@marca) November 11, 2024

"Credo che nessuno potesse immaginare quello che ho fatto, ma ricordo che dopo le prime cinque partite Stuani, il nostro capitano, mi ha iniziato a chiamare 'Pichichi'. E gli ho chiesto chi fosse e me lo ha spiegato. Dopo questo, in tutte le partite veniva da me e mi diceva: 'Tu sei Pichichi, non dimenticarlo'. Mi ha dato molta fiducia", ha raccontato Dovbyk.

? "¿Qué es Pichichi?" Así se enteró Dovbyk por Stuani del galardón que hoy hemos podido entregarle #PremiosMarca2024 pic.twitter.com/mrrXB9UUum — MARCA (@marca) November 11, 2024

"È stata una stagione incredibile per tutti. Credo che tutto sia successo grazie al nostro allenatore, è molto forte e mi ha dato tantissimo. Tutti noi giocatori abbiamo capito velocemente il suo stile di gioco e sembrava che giocassimo insieme da molti anni, anche se erano passate solo due settimane", ha concluso il giallorosso parlando del suo ex tecnico Michel.