Trigoria, l'allenamento a due giorni da Napoli-Roma: Dybala in gruppo. Saelemaekers lavora con la squadra (VIDEO)

Mancano appena due giorni a Napoli-Roma, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, e i giallorossi continuano ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Grande notizia per Claudio Ranieri, il quale ha finalmente ritrovato Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha lavorato con il resto del gruppo dopo aver svolto numerose sedute personalizzate. Anche Alexis Saelemaekers si è allenato con la squadra, motivo per cui il suo ritorno in campo è sempre più vicino.